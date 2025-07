Carabinieri e Guardia di Finanza in azione a Cagliari, con una serie di controlli congiunti sul litorale e in alcune aree urbane già finite sotto la lente delle forze dell’ordine.

Nella serata e nella notte di mercoledì sono entrati in azione i militari delle Stazioni dell’Arma di Villanova e Sant’Avendrace, del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nas e del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pronto Impiego delle Fiamme Gialle.

Nel corso del servizio, in particolare, è scattata una sanzione per uno stabilimento balneare con annesso punto ristoro al Poetto, dove sono state accertate irregolarità igienico-sanitarie e carenze strutturali. Ulteriori accertamenti sono stati avviati per verificare i contratti in essere con il personale impiegato.

Sanzioni anche per il titolare di un ristorante nella zona di Marina Piccola, dove gli operatori hanno rilevato condizioni di pulizia inadeguate e anche in questo caso carenze strutturali e possibili irregolarità riguardanti il personale impiegato.

Sempre nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato un 35enne senegalese, un 26enne cagliaritano, un 32enne del Bangladesh e un 31enne lombardo con le accuse, a vario titolo, di porto di coltelli, guida in stato d’ebbrezza e detenzione di droga.

(Unioneonline)

