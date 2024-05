Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari, sull’Asse mediano, dove una moto si è schiantata su un’auto in corsa. È successo all’altezza della bretella che da via dei Conversi porta sulla due corsie, in direzione Sestu.

La macchina, forse per agevolare gli automobilisti in arrivo da Genneruxi, si è spostata nella corsia di sorpasso, dove è avvenuto l’impatto.

Stando alle prime informazioni il centauro sarebbe stato sbalzato dal mezzo, che si è ribaltato. Sul posto Municipale e 118 per accertamenti e soccorsi. Si registrano traffico bloccato e disagi alla viabilità.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata