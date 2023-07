Non ha visto il "panettone" di cemento piazzato in via Sassari, all'altezza dell'incrocio con piazza del Carmine, e ci è finito sopra, con il veicolo che è rimasto "sospeso". Protagonista della vicenda, avvenuta questa mattina a Cagliari, un operaio del servizio antinsetti della Città metropolitana di Cagliari.

Era in centro per effettuare un intervento. Ma la barriera e, soprattutto una distrazione, hanno imposto un rinvio e una chiamata al carroattrezzi. Il mezzo (pubblico) ha riportato danni.

Sarà da rimpiazzare anche il blocco di cemento, che ha svolto "egregiamente" la sua funzione deterrente: è uno degli elementi che sono mancati ieri nel Corso, dove un camion senza autista non ha trovato ostacoli prima di finire sui tavoli affollati dai clienti, provocando una decina di feriti.

© Riproduzione riservata