Una quindicina di feriti, dieci dei quali in ospedale, miracolosamente nessuno in gravi condizioni. Un bilancio che avrebbe potuto essere ben più grave se non addirittura tragico.

Sono in corso le indagini della Polizia municipale di Cagliari sullo schianto avvenuto alle 14.28 di ieri pomeriggio in corso Vittorio Emanuele, quando un camion “impazzito” è piombato sui tavolini di un bar in quel momento pieni di clienti. Freno a mano non tirato oppure un guasto che lo ha fatto disinserire?

Intanto, tornando con la mente a qualche anno fa, in molti si ricordano delle due grandi fioriere e dei panettoni posti nel Corso Vittorio Emanuele proprio per scongiurare episodi di questo tipo. Ostacoli, poi rimossi, che ieri avrebbero potuto fermare la corsa del camion.

