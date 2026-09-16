In arrivo millecinquecento alberi in città. E presto saranno climatizzate le aule nelle scuole cittadine. «Il cambiamento climatico deve essere una delle maggiori preoccupazioni della politica», spiega in un post su Facebook il sindaco Massimo Zedda. L’amministrazione ha adottato delle misure di contrasto al caldo e nei prossimi anni Cagliari avrà mille nuovi alberi in tutto il capoluogo, più i 500 che completeranno la grande riqualificazione del parco degli Anelli a Sant’Elia. «Grazie alle risorse europee e ai fondi regionali, avuti in seguito al ciclone Harry», spiega il primo cittadino, «possiamo avviare programmi di manutenzione del verde e interventi di forestazione urbana».

Il sindaco spiega di aver individuato diversi rifugi climatici, a partire dai numerosi parchi urbani cittadini e dagli spazi dotati di climatizzazione. «Li renderemo più riconoscibili con adeguata cartellonistica e una mappa interattiva nel portale del Comune», prosegue. «Via Garibaldi sarà il primo luogo in cui realizzeremo delle ombreggiature, grazie a un progetto europeo che ha scelto proprio Cagliari per sperimentare interventi che contrastino gli effetti del cambiamento climatico». In un comunicato diffuso ieri Zedda ha annunciato che oltre 7 milioni verranno utilizzati per bitumazioni più chiare, capaci di ridurre l’assorbimento e l’accumulo di calore delle superfici stradali; per la realizzazione di zone d’ombra attraverso strutture e vele ombreggianti e per la creazione di infrastrutture che migliorino la gestione dell’acqua. «Stiamo programmando investimenti anche per climatizzare le aule nelle scuole cittadine», conclude il sindaco.

(Unioneonline En. Ne.)

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