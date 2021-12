Imprigionati per ore nel parcheggio di Piazza Matteotti a Cagliari.

Il caos è iniziato dopo le 17 e solo poco prima delle 20 i primi automobilisti hanno potuto lasciare il parcheggio dopo grandi disagi e proteste.

“Ho parcheggiato l'auto verso le 17 – racconta una donna - più tardi, verso le 18 sono andata a riprendermi l'auto. Impossibile uscire dal parcheggi: tutti bloccati, almeno in 200. Il motivo? l'intenso traffico natalizia, ma soprattutto la nuova segnaletica”.

Sono partite anche telefonate alle forze dell'ordine, compresa la Polizia locale.

Solo dopo tre ore, come detto, le macchine sono è riuscite a defluire, anche se in maniera molto lenta, guadagnado la strada.

Una domenica surreale, insomma, per tantissimi, sfortunati automobilisti costretti a subire disagi che nessuno aveva messo in conto per fare le spese di Natale.

