Lavori in viale Trieste a Cagliari per la manutenzione sulla condotta di distribuzione da parte delle squadre di Abbanoa.

I tecnici stanno eliminando, in particolare, una dispersione nel tratto compreso fra piazza del Carmine e via Nazario Sauro. Per operare, viene isolato il punto interessato e avviata l’erogazione all’utenza tramite le condotte secondarie. Potrebbero, quindi, verificarsi cali di pressione in particolare nei piani più alti dei condomini.

Abbanoa ricorda inoltre di aver già pianificato l’intero rifacimento della condotta di viale Trieste: «Grazie a un investimento di circa un milione e mezzo di euro, ottenuti dai Fondi europei “Fsc” per lo Sviluppo e la Coesione, l’intero tratto da piazza del Carmine fino a piazzale Trento sarà interessato da un intervento di relining. Si tratta di una particolare tecnica che consente di risanare le vecchie condotte inserendo al loro interno una guaina in materiale ultraresistente. Le operazioni saranno effettuate da un pozzetto d’ispezione all’altro e quindi senza dovere effettuare scavi impattanti», spiega in una nota l’azienda.

(Unioneonline/s.s.)

