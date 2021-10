All’ennesima aggressione da parte del figlio, una donna questa notte ha chiamato il 113 chiedendo l’intervento della polizia di Cagliari.

Gli agenti, raggiunta l’abitazione, hanno trovato la 60enne spaventata e terrorizzata, con un vistoso ematoma sull’arcata sopraccigliare: il figlio 40enne l’aveva colpita, senza alcun apparente motivo, con una testata.

Lui era in camera da letto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, e alla vista delle divise ha continuato a tenere un atteggiamento provocatorio tanto che si è reso necessario allontanarlo di casa dopo averlo messo in sicurezza.

La madre è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ha presentato formale denuncia nei confronti del figlio, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in questura.

Oggi per lui si terrà l’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata