Raffica di controlli dei Carabinieri a Cagliari e provincia.

Nel corso dell’attività di presidio è stato denunciato un 27enne disoccupato di origine pakistana, residente a Sinnai, già noto alle forze dell’ordine, che nel capoluogo ha dato in escandescenze, arrivando a bloccare un bus della linea 30 del Ctm.

Il giovane è stato sorpreso senza regolare biglietto: ne è nata una controversia che ha provocato ritardi e disagi agli altri passeggeri. Alla fine sono intervenuti i militari e la corsa del bus ha potuto riprendere, con il 27enne che è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

Sempre a Cagliari, in attuazione dell’ordinanza prefettizia sulle aree sensibili del centro storico di Cagliari sono stati allontanati sei soggetti di diverse nazionalità, tutti già noti alle forze dell’ordine.

L’attività di presidio si è estesa anche ai comuni della cintura metropolitana. I carabinieri delle Stazioni di Quartu Sant’Elena, Sestu, Selargius, Monserrato e Sinnai, con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu e della Stazione di Maracalagonis, hanno controllato complessivamente un centinaio di persone.

