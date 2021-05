Violenta lite tra due cittadini stranieri a Cagliari, in Viale Bonaria.

Gli agenti sono intervenuti sul posto nella notte, e hanno trovato un uomo ferito e sanguinante.

Secondo i primi accertamenti il litigio tra i due uomini, un 45enne tunisino e un 24enne guineiano, è nata per futili motivi. Ha avuto la peggio il 45enne, colpito più volte con un tubo di ferro. L’uomo è stato soccorso dai paramedici del 118 che lo hanno portato in ospedale.

Il 24enne è riuscito a dileguarsi,ma per poco: è stato subito rintracciato e fermato in via Nuoro. E accompagnato in Questura. E’ emerso che il giovane aveva diversi precedenti e numerosi “alias”, e doveva espiare la pena di due anni di carcere, sentenza emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di Cagliari. Per questo il 24enne è stato portato a Uta, mentre i poliziotti sono ancora al lavoro per chiarire le dinamiche della violenta lite e individuare eventuali responsabilità penali.

