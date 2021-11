Solenne cerimonia domani mattina nella basilica di Bonaria a Cagliari per l’investitura di nuovi Cavalieri e Dame dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo annuncia il luogotenente dell'ordine per l’Italia Sardegna, Gr. Uff. Marco Cantori, eletto nel 2018.

Il rito sarà presieduto dall'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi.

La cerimonia delle investiture è iniziata ieri con la veglia di preghiera, nella basilica di Bonaria, presieduta da Mons. Gian Franco Saba. Sono stati benedetti i mantelli e le insegne dei nuovi Cavalieri e delle Dame. Durante la cerimonia Cantori ha proceduto alla Consegna delle insegne ai Cavalieri e Dame promossi.

L’origine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, dai quali deriva l’odierno Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, affonda le proprie radici, secondo la tesi sostenuta dagli autori più antichi, alla sua istituzione nel 1099, anno della conquista cristiana di Gerusalemme da parte dei Cristiani Crociati.

Dopo la liberazione di Gerusalemme, la Milizia viene costituita per la custodia e la difesa del S. Sepolcro – 15 luglio 1099 – a cura di Goffredo di Buglione, il quale già agli inizi dello stesso anno aveva istituito i canonici del S. Sepolcro, Monaci Agostiniani e Benedettini, con l’incarico di servire la Chiesa del Sepolcro, difendere i pellegrini e assistere gli infermi.

Oggi l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un Ente Centrale della Chiesa Cattolica, con personalità giuridica di Diritto canonico e di Diritto vaticano, che fonda la propria opera caritativa sulla generosità dei suoi circa 30.000 membri, provenienti da quaranta Nazioni diverse e facenti riferimento a 64 Luogotenenze o Delegazioni Magistrali. Attualmente l’Ordine, oltre alla sua importante Opera Pastorale, privilegia interventi nel campo dell’insegnamento e della formazione delle giovani generazioni, sostenendo economicamente una quarantina di scuole ed un numero quasi equivalente di asili in Terra Santa, per un totale di circa 20.000 studenti.

Inoltre, interviene in sussidio a strutture ospedaliere e assistenziali, sempre in Terra Santa, favorendo iniziative umanitarie volte a migliorare le condizioni di vita dei Cristiani in Palestina, come nell’emergenza Covid-19. La Luogotenenza Italia Sardegna viene istituita nel 2010, dopo oltre 20 anni di presenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nell’Isola.

