I lavori di restauro erano ben avviati: pareti interne non portanti abbattute, le tracce per gli impianti elettrici e idrici pronte, i segni su dove sistemare tv e cassaforte ben visibili. E in strada, sul marciapiede, le macerie degli interventi effettuati in queste settimane. Tutto in regola? Decisamente no, perché i lavori di restauro e ristrutturazione in un'abitazione al terzo piano di piazza Medaglia Miracolosa 2, a Cagliari, riguardano una casa comunale occupata abusivamente da tempo.

Il soffitto (foto Vercelli)

Come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti stamattina nell'appartamento (senza trovare nessuno che sapesse cosa stesse accadendo), l'assegnatario aveva lasciato l'immobile da anni. Così l'abitazione è stata meta di diverse occupazioni. Gli ultimi inquilini abusivi hanno pensato di poter realizzare la casa dei loro sogni.

L'intervento degli agenti (foto Vercelli)

Le segnalazioni hanno fatto scattare gli accertamenti dei poliziotti del nucleo di Pronto intervento e quelli della Sorveglianza edilizia. Gli agenti hanno sequestrato tutto, anche le macerie e gli infissi pronti per essere sistemati. Poi hanno atteso gli operai del Comune che hanno murato l’ingresso e le finestre. Le indagini vanno avanti per capire chi avesse occupato la casa e avviato i lavori.

