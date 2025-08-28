Cagliari, lavori a Sant’Elia: stop all’erogazione dell’acquaL’intervento è in programma per lunedì 1 settembre
Stop all’acqua a Sant’Elia a Cagliari. La mancata erogazione, per garantire l’intervento degli operai nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere effettuati dal Comune, è in programma per lunedì 1 settembre dalle 8 alle 16. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.
Sarà cura dei tecnici di Abbanoa – precisano dalla società – anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.
Al momento del ripristino del servizio, chiarisce ancora Abbanoa, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.
(Unioneonline)