Incidente stradale questa sera a Cagliari sulla Statale 195 rac.

Un’auto, una Bmw serie 1, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail. Nessun altro veicolo coinvolto, non ci sono feriti.

Sul posto Polizia locale e Anas. Traffico congestionato e lunghe code sul tratto di strada in uscita dalla città.

