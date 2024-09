Auto in fiamme questo pomeriggio a Cagliari sul ponte Vittorio.

Il veicolo, una Clio bianca, per cause ancora da accertare ha preso fuoco mentre era in marcia verso la città. Sul posto i vigili del fuoco per un primo intervento e mettere in sicurezza l’area.

Strada bloccata e traffico in tilt.

(Unioneonline/v.f.)

