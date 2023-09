È del dirigente del servizio Tributi del Comune di Cagliari Giovanni battista Ena l’auto bruciata questa mattina all’alba in piazza Belgio, nel quartiere di Genneruxi, a Cagliari.

Il veicolo colpito è stato il suo, poi le fiamme si sono propagate a un altro mezzo e a una moto posteggiate sotto i pilotis: l’incendio ha imposto lo sgombero della palazzina per prudenza, anche a causa del denso fumo sprigionato. Ingenti i danni, ma per fortuna non si registrano feriti.

Mentre i muri del palazzo sono ancora caldi, i vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire l’origine dell’incendio. Il dolo è tutt’altro che escluso.

Sul tavolo del dirigente comunale ci sono dei fascicoli “pesanti”, legati alla tassazione. Ena questa mattina era in Questura. E agli agenti spetta il compito di capire se quello di questa mattina all’alta, in un quartiere residenziale di Cagliari, sia stato o no un attentato.

