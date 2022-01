Una coppia di cagliaritani è stata denunciata per furto. Un uomo di 42 anni e una donna di 44 nei giorni scorsi hanno rubato un borsello a un ragazzo in una pizzeria di via Mandrolisai.

La vittima, un ventenne, si è presentata in Questura nei giorni scorsi per denunciare il furto del borsello in cui c’erano documenti e carte di credito, dicendo che da una delle carte era stato effettuato un prelievo di contante subito dopo il furto.

Entrato per qualche istante nella pizzeria, il giovane aveva dimenticato il borsello su un tavolo esterno del locale. Borsello che ha attirato l’attenzione della coppia che passava per caso lì davanti e lo ha preso per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Ma le telecamere del bar adiacente alla pizzeria hanno ripreso tutte le fasi del furto. Così gli agenti sono andati nell'abitazione della coppia che ha riconsegnato spontaneamente il borsello rubato e si è presa una denuncia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Il maltolto è stato restituito alla vittima.

