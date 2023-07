«Alla luce di quanto accaduto in corso Vittorio Emanuele è necessario prendere provvedimenti per aumentare la sicurezza».

Ne sono convinti i consiglieri comunali di Cagliari Marcello Polastri e Loredana Lai, che dopo lo schianto del “camion” senza freni contro i tavoli di un bar del Corso hanno presentato alla giunta Truzzu un’interrogazione.

Nell’istanza Polastri e Lai chiedono all’amministrazione di «prendere in considerazione la realizzazione di dissuasori mobili a scomparsa nei varchi» per «garantire la massima sicurezza nelle zone pedonali del capoluogo sardo come ad esempio all’ingresso di Corso Vittorio Emanuele, all’imboccatura di via Manno e in via Garibaldi, lato piazza Costituzione».

Gli stessi consiglieri, inoltre, chiedono a Palazzo Bacaredda «quali altre eventuali alternative verranno adottate per evitare che in futuro possano ripetersi, dinnanzi a questo non trascurabile precedente, simili incidenti con gravi pericoli per la sicurezza dei pedoni e delle attività commerciali su strada e su marciapiede».

