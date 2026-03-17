Refettorio, palestra, teatro e aule destinate alla didattica. Dopo i lavori di consolidamento strutturale sono stati riconsegnati gli spazi rinnovati della scuola di via Stoccolma.

La cerimonia questa mattina alla presenza del sindaco Massimo Zedda e dell'assessora alla Pubblica istruzione, Sostegno allo studio e alla Conoscenza, Giulia Andreozzi. Accanto a loro, la dirigente dell'Istituto comprensivo Ugo Foscolo - Via Stoccolma, Marcella Vacca.

Il cantiere aveva imposto, nel 2022, il trasferimento temporaneo di alcune classi: una parte nei locali dell'"Italo Stagno" di via Is Mirrionis, un'altra nella vicina scuola "Regina Elena", che aveva messo a disposizione non solo le aule, ma anche spazi fondamentali come la palestra e il teatro. Una soluzione che aveva permesso di garantire sicurezza durante gli interventi e, allo stesso tempo, continuità nella didattica.

Con la riapertura degli ambienti riconsegnati - spiega il Comune - la scuola recupera funzioni essenziali per la vita quotidiana degli studenti e per le attività educative.

(Unioneonline)

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