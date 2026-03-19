Dosi di eroina già confezionate e pronte per lo spaccio nascoste nel box di un venditore di pollame in un noto mercato rionale di Cagliari. È quanto hanno scoperto i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano nel corso di un controllo che ha portato al rinvenimento della droga all’interno dello spazio utilizzato per la vendita.

Durante le operazioni, eseguite anche con il supporto delle unità cinofile, i militari hanno trovato lo stupefacente già suddiviso in dosi e pronto alla vendita, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare eroina e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione.

Complessivamente sono stati sequestrati 37,8 grammi di eroina, 16,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento, un telefono cellulare e banconote per oltre 3.500 euro. Il venditore è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ora si trova ai domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

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