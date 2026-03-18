Ha scippato la borsetta a un’anziana ed è fuggito nel tentativo di far perdere le sue tracce. Ma i carabinieri lo hanno fermato e arrestato dopo un breve inseguimento. È successo ieri sera in piazza dal Carmine, a Cagliari, dove i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato in flagranza un 28enne di origini algerine, già noto alle Forze di Polizia.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto dopo che il giovane è stato notato mentre si dava a una precipitosa fuga a piedi. Pochi istanti prima, secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe avvicinato a una anziana signora, riuscendo a sottrarle la borsa.

I militari hanno reagito immediatamente, lanciandosi all'inseguimento del sospettato. Dopo un breve tratto, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo in totale sicurezza. La refurtiva è stata poi restituita all’anziana.

(Unioneonline/v.f.)

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