Al banco di pollame di un noto mercato rionale di Cagliari non si poteva trovare solo carne arrosto, ma anche eroina e cocaina. È quanto hanno scoperto i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano Cagliari, nel corso di un’indagine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’ispezione, condotta con il supporto delle unità cinofile, le Fiamme Gialle hanno trovato il titolare in possesso di diverse dosi già pronte per lo smercio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In totale sono stati sequestrati quasi 40 grammi di eroina e altri 16 di cocaina, oltre a 3.500 euro in contanti.

L’uomo è stato così arrestato e posto ai domiciliari su decisione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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