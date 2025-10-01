Decine di cittadini, attivisti e rappresentanti sindacali, swi sono radunati già dalle 18 in piazza Costituzione a Cagliari per esprimere solidarietà alla Freedom Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza, bloccata al largo della Striscia dalle forze israeliane.

La mobilitazione è stata lanciata dall’associazione Sardegna Palestina ogggi pomeriggio, ma da qualche minuto anche la Cgil, ha diffuso un appello via social: «Tutti in piazza Costituzione a Cagliari ‼️ ADESSO‼️ Per Gaza, a sostegno della Flotilla», condannando fermamente l’azione militare contro l’imbarcazione.

La Freedom Flotilla, composta da attivisti internazionali e carica di aiuti umanitari, sta cercando di raggiungere Gaza per portare cibo e medicinali alla popolazione martoriata dagli attacchi israeliani.

I sindacati e gli attivisti hanno annunciato nuove iniziative di solidarietà nei prossimi giorni, sia a livello regionale che nazionale. Nel capoluogo sardo per domani sono previste manifestazioni davanti al Brotzu e al Policlinico , mentre per venerdì, 3 ottobre, è già stato convocato lo sciopero generale di tutte le sigle sindacali.

