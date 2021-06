Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido della Città Metropolitana di Cagliari per l’anno scolastico 2021/2022. L’ammissione è rivolta ai bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni.

Per l’anno educativo 2021/2022 sono disponibili 9 posti per la sezione piccoli – bambini nati dal 1 settembre 2020 al 31 maggio 2021, 2 posti per la sezione medi – bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 31 agosto 2020, altri 2 posti per la sezione grandi – bambini nati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, e un posto per minore portatore di disabilità fisica o psichica che non abbia compiuto 2 anni al 31 maggio scorso.

La frequenza dell’asilo nido è riservata in via prioritaria ai figli dei dipendenti della Città metropolitana, ma esaurita la graduatoria interna le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, può essere presentata a partire dal 3 giugno ed entro il 30 giugno 2021, attraverso la piattaforma online apposita.

