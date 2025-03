Solo l'anno scorso in città sono state rimosse oltre 150 automobili abbandonate su suolo pubblico. In particolare ci si è concentrati su Sant'Elia e San Michele, dove l’amministrazione comunale ha condotto campagne ad hoc. Eppure, nonostante il grande sforzo profuso, la lotta contro il fenomeno dell'abbandono sembra ancora lontana dall’essere vinta.

Basta fare un giro a Sant'Elia, a Pirri (Santa Teresa) o in via Castelli per rendersene conto. Le automobili lasciate ferme a morire per strada sono ancora numerose. In certi casi vandalizzate e ridotte a carcasse, in altri utilizzate come “ripostiglio”. Senza targa e piene di cianfrusaglie fino al tetto.

Dall’inizio di quest'anno sono già state segnalate una ventina di situazioni nuove di auto abbandonate, la maggior parte ancora a Sant'Elia.

