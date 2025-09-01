Undici persone sarebbero rimaste coinvolte in un’intossicazione alimentare avvenuto in un risto-bar del centro città.

La segnalazione è arrivata dai sanitari del Brotzu, che hanno immediatamente informato i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Cagliari, supportati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), che hanno avviato un’ispezione all’interno del locale.

Gli investigatori stanno acquisendo documentazione e campioni, con particolare attenzione alla provenienza e alla conservazione degli alimenti serviti.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

(Unioneonline/Fr.Me.)

