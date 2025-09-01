Undici persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato del tonno in un risto-bar a Cagliari.

L’episodio è avvenuto in un locale del centro. Il gruppo, probabilmente formato da dipendenti di uffici della zona, avrebbe consumato la stessa pietanza a base di tonno. Nel giro di poco tempo, in momenti diversi, le persone hanno accusato malesseri: nausea e dolori addominali per alcuni, mentre per altri mentre per altri si sono manifestate reazioni allergiche.

Sul posto è intervenuto il 118: dieci persone sono state trasportate in pronto soccorso, mentre un’altra si è recata autonomamente in ospedale. Nessuno degli intossicati risulta in gravi condizioni. I carabinieri hanno avviato accertamenti sul locale e sugli alimenti serviti.

