Insultava i passanti, fra via Bacaredda e via Tempio a Cagliari, in evidente stato di alterazione alcolica. Poi ha iniziato a maltrattare una compagna, rifilandole anche una violenta testata.

Immediato l’allarme al 112 dai passanti che hanno assistito alla scena e l’intervento dei carabinieri: l’uomo, un turista irlandese di 44 anni, alla vista dei militari ha reagito con spintoni e minacce, rifiutando ogni invito alla calma, tanto che per sedarlo, nel rispetto delle procedure operative, è stato utilizzato il taser.

La vittima, coetanea e connazionale dell’aggressore, soccorsa dai sanitari del 118 che hanno anche accertato le condizioni dell’uomo, ha rifiutato il ricovero ospedaliero e non ha sporto querela.

Per l’uomo è comunque scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale; la sua posizione resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

