Stando all’ordinanza comunale, doveva essere chiuso il 13 marzo. Tutto rinviato. Ora c’è una nuova data per lo stop alle auto in viale Trieste, a Cagliari: il transito sarà vietato dal 17 aprile.

Il blocco totale riguarderà il primo tratto, da via Maddalena a via Caprera: qui partirà il cantiere per la riqualificazione, che va ad aggiungersi agli altri aperti in città. L’elenco è lungo. Tra i principali: via Roma per la piazza sul mare, via Dante e piazza Repubblica per la metro, viale Buoncammino per la passeggiata.

La rivoluzione all’ombra della Madonna del Carmine è già iniziata. Gli operai hanno già sistemato le reti che impediscono il parcheggio fino a via Caprera, strada dove cambierà il senso di marcia: le auto potranno scendere da via Mameli.

Nuova segnaletica anche in via Roma, tra via Maddalena e la congiunzione con viale Trieste: è già a doppio senso. Potrà essere imboccata da chi arriva da piazza Matteotti, che sbucherà davanti all’assessorato regionale all’Ambiente. Chi invece giunge dal viale interessato dall’intervento, percorribile nel tratto che, per ora, resta libero (da via Caprera), dovrà fermarsi a uno stop e dare la precedenza alle auto in arrivo da via Roma (quindi da sinistra).

Durata prevista dell’intervento? La Ser.Lu., ditta che si è aggiudicata l’opera, ha tempo fino a maggio del 2024. Questo, almeno, dicono i documenti dell’assessorato alla Viabilità.

