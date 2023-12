Il modello dell’auto è stato individuato. Saranno ora utili le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità dell’automobilista pirata che questa mattina in via Santa Maria Chiara a Cagliari ha travolto F.R., 43 anni, infermiera del Santissima Trinità, per poi darsi alla fuga. La donna adesso è ricoverata in gravissime condizioni al Brotzu: stava andando al lavoro.

L’incidente è avvenuto tra le 6 e le 6,30. A trovare la quarantatreenne senza sensi, riversa sul marciapiede, sono stati alcuni automobilisti, che hanno subito dato l’allarme.

Alcuni frammenti sull’asfalto hanno permesso agli agenti della Polizia locale di risalire al tipo di auto e nella sala operativa del comando di via Crespellani sono in corso serrate indagini per scoprire chi ci fosse alla guida: sotto gli occhi degli agenti scorrono le immagini registrate dai numerosi impianti di videosorveglianza della zona.

La donna è stata falciata forse mentre attraversava sulle strisce davanti alla Coop. Chi l’ha investita potrebbe avere le ore contate.

Intanto anche la sorella della donna lancia un appello sui social: chiede che chiunque abbia visto qualcosa o abbia elementi utili si faccia vivo. Lascia anche un numero di cellulare. Ma potrebbe essere più utile rivolgersi alla polizia locale.

(Unioneonline/E.Fr.)

