Incidente nella tarda serata sull’asse mediano a Cagliari, allo svincolo di Genneruxi. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è andata fuori controllo: a bordo un uomo sulla quarantina, la madre di circa settant’anni e due bambini di 5 e 11 anni.

Tutti i passeggeri sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Brotzu in codice giallo. Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Un altro incidente si registra sulla Statale 195, nel territorio comunale di Giba, all’altezza dell’incrocio per Porto Botte. Coinvolte due auto. Il bilancio è di cinque feriti complessivi, tutti trasportati in codice giallo all’ospedale di Carbonia. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza di base e un mezzo medicalizzato in arrivo da Giba.

© Riproduzione riservata