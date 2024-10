Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’Asse mediano a Cagliari, che ha coinvolto uno scooter. È avvenuto all’altezza dello svincolo per via Is Guadazzonis, direzione Poetto. Lunghissima fila, di oltre un chilometro, con le auto che procedono a passo molto lento.

Sul posto in arrivo gli agenti della Polizia locale e i soccorsi, dalle prime informazioni per il conducente dello scooter – che ha perso il controllo del mezzo – si è reso necessario il trasporto in codice rosso in ospedale.

