Tre auto sono rimaste coinvolte stasera in un incidente a Cagliari, in via Sulcis.

Tra i veicoli una Ford Focus e una Nissan Quasquai. Ingenti i danni alle vetture. Tra i quattro passeggeri un solo ferito, trasportato al Brotzu in codice giallo.

Sul posto due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Municipale per i rilievi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata