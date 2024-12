Incidente questa mattina in via Cadello a Cagliari. Per cause ancora da accertare, una moto e un’auto si sono scontrate. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del primo veicolo, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti e gli è stato assegnato un codice giallo.

Sul posto la Polizia locale per i primi rilievi e per capire i motivi dell’incidente. Inevitabili i disagi al traffico, con lunghe code che interessano anche le strade principali limitrofe.

(Unioneonline/r.sp.)

