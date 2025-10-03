Cagliari, incendio in un appartamento: evacuato un intero condominioLe fiamme, partite dalla cucina, hanno rapidamente invaso l’intera casa
Attimi di paura in via Pietro Leo, nel centro cittadino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme, partite dalla cucina, hanno rapidamente invaso casa costringendo all’intervento i vigili del fuoco del Comando provinciale.
Le squadre giunte sul posto hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intero stabile. In via precauzionale, tutti i condomini sono stati evacuati. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.
Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche una volante della questura di Cagliari per gestire la viabilità e coordinare le operazioni di sicurezza. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
(Unioneonline/Fr.Me.)