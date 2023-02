E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo Sportello metropolitano di supporto ai cittadini per l’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Realizzato grazie a un programma attivato dalla Città Metropolitana di Cagliari nell’ambito del Servizio Civile Digitale, lo Sportello vedrà impegnati quattro giovani operatori (facilitatori digitali) e sarà situato nella sede dell’ente in viale Francesco Ciusa 21, a Cagliari.

Lo Sportello sarà aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 13 e supporterà i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali della Città Metropolitana, nonché nell’attivazione e utilizzo dei principali servizi digitali online, tra cui lo SpID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la Carta di Identità elettronica (CIE), il pagoPA e la AppIO.

Oltre allo Sportello, nel quale i cittadini potranno recarsi personalmente previo appuntamento, saranno disponibili il numero telefonico dedicato 0704092272 e l’indirizzo e-mail sportellodigitale@cittametropolitanacagliari.it, per richiedere informazioni sui servizi digitali e per prenotare il proprio appuntamento. I facilitatori digitali svolgeranno inoltre un’attività di comunicazione attraverso la realizzazione di materiale informativo tradizionale e di contenuti digitali come podcast video e audio, anche con la collaborazione del partner Unica Radio.

Lo Sportello metropolitano si aggiunge ai servizi analoghi attivati dai comuni di Cagliari e Sinnai.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver attivato questo Sportello che darà a quattro giovani un’opportunità di formazione professionale e crescita personale, e consentirà di includere digitalmente anche quei cittadini che ancora non usufruiscono dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in particolare gli anziani», commenta il sindaco Paolo Truzzu. «Il nuovo servizio – sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca - è rivolto a tutti i cittadini del territorio metropolitano, e invitiamo pertanto anche le singole amministrazioni a promuovere questa opportunità nei propri comuni».

© Riproduzione riservata