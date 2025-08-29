Grave incidente stamattina in via Cettigne a Cagliari. Una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada: immediato il soccorso da parte del 118 e il trasporto in codice rosso al Brotzu.

La ferita è stata poi trasferita nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell’investimento gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per i rilievi e gli accertamenti sul conducente della vettura.

