l’incidente
29 agosto 2025 alle 10:58
Cagliari, donna investita mentre attraversa la strada: è graveÈ accaduto in via Cettigne. Dopo i soccorsi il trasporto in codice rosso all’ospedale Brotzu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incidente stamattina in via Cettigne a Cagliari. Una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada: immediato il soccorso da parte del 118 e il trasporto in codice rosso al Brotzu.
La ferita è stata poi trasferita nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto dell’investimento gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per i rilievi e gli accertamenti sul conducente della vettura.
© Riproduzione riservata