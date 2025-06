Cinque monete d'oro, 32 d'argento e 4 di bronzo. È quanto trovato, nella mattinata di mercoledì, all'interno dei bagagli di due sardi in partenza per Monaco di Baviera, che sono stati denunciati. A intercettarli gli agenti della Polizia di Frontiera di Cagliari, ai varchi dell'aeroporto, in quanto il materiale era apparso come sospetto ai controlli.

I controlli all'aeroporto di Cagliari (foto Polizia)

Da una verifica più approfondita, tra gli oggetti interessati sono emerse le monete da subito apparse di interesse archeologico/culturale. Intervistati in merito alle ragioni del possesso, entrambi hanno detto di essere dei semplici collezionisti e appassionati di numismatica.

A seguito del consulto con i funzionari della locale Soprintendenza, si è compreso che le monete potrebbero essere riconducibili a epoca traianea/medievale (le 5 d'oro), con un valore sul mercato illecito di circa 2.000 euro l'una; a epoca romana repubblicana (le 32 d'argento), con un valore stimato di circa 150 euro l'una, e all’epoca punica (le 4 di bronzo), con un valore di circa 50 euro l'una.

Per i due sardi è scattata la denuncia in stato di libertà, per ricettazione di beni culturali.

