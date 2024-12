Un palo della luce è caduto stanotte a Cagliari, nel cortile della scuola primaria Collodi in via Basilicata, nel quartiere La Vega. Il crollo è dovuto al forte vento degli ultimi giorni. Non ci sono stati danni alla struttura, né era presente qualcuno nelle vicinanze in quanto avvenuto nella notte e molte ore prima dell’arrivo del personale e degli alunni.

L’area, che fa parte dell’impianto, è stata recintata per impedire l’accesso. La scoperta è stata fatta stamattina all’apertura della scuola: le lezioni sono regolarmente proseguite senza disagi né interruzioni.

Fra stanotte e le prime ore della mattina, inclusa via Basilicata, i vigili del fuoco sono intervenuti su un totale di cinque situazioni fra Cagliari e hinterland a causa di cadute di pali (non solo della luce, anche pubblicitari) e alberi sempre dovuti al forte vento. Non si segnalano feriti né danni alle cose.

