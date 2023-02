Un cartello, per così dire, creativo è comparso in piazza del Carmine, in centro, a Cagliari. Da tempo sono in corso alcuni lavori e gli operai della ditta incaricata hanno affisso i cartelli per segnalare il divieto di sosta e la zona rimozione degli autoveicoli indebitamente parcheggiati. Sin qui tutto normale, il problema nasce dando un'occhiata alle date di validità del divieto: dal 5 settembre 2022 al 30 febbraio del 2023. Il burlone autore della foto ha aggiunto al suo post questa ironica filastrocca:

“Trenta giorni a settembre

Con april, giugno, novembre

E con febbraio e le sue ombre

Di ventotto non ce n’è più uno

Tutti gli altri ne han trentuno”.

