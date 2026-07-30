Cagliari, i carabinieri gli intimano l’alt e lui getta l’eroina: 49enne nei guaiNel sacchetto c’erano dieci dosi, l’uomo è stato denunciato a piede libero
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Affiancato dai carabinieri, che gli hanno intimato l’alt, ha cercato di disfarsi della droga gettando dal finestrino un involucro di eroina.
È successo ieri sera a Cagliari, dove i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato in stato di libertà un 49enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo alla guida, i militari lo hanno affiancato e gli hanno intimato l’alt. Hanno visto chiaramente che il 49enne aveva gettato un involucro, così hanno bloccato l’auto e sono riusciti a trovare quel sacchetto, al cui interno si trovavano dieci dosi di eroina.
La droga è stata sequestrata, l’uomo denunciato.
(Unioneonline)