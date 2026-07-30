Anfiteatro romano di Cagliari, un piano per le visite: kart elettrici e illuminazione notturnaApprovato un progetto per la realizzazione di un percorso provvisorio
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Via libera dalla Giunta comunale alla realizzazione di un percorso provvisorio per le visite all’Anfiteatro romano.
Il progetto, proposto dall’assessore Yuri Marcialis, arriva «in attesa degli interventi definitivi di recupero e valorizzazione del bene archeologico già finanziati con 4 milioni di euro». Tra gli obiettivi la sicurezza dei visitatori, con interventi sui tratti di percorso potenzialmente pericolosi.
Verrà introdotto poi un servizio navetta, garantito mediante l’utilizzo di kart elettrici già presenti nel parco macchine comunale, per superare il dislivello che separa la viabilità esterna dal piano dell’arena e rendere il monumento accessibile anche ai visitatori con ridotte capacità motorie.
Prevista anche l’installazione strumenti informativi per una corretta conoscenza dei contenuti storico-archeologici del sito, l’implementazione di un sistema di illuminazione notturna, con la doppia funzione della valorizzazione scenografica dell’Anfiteatro e del controllo dell’area per la riduzione del rischio di accessi non autorizzati.
(Unioneonline/A.D)