Vigili del fuoco in azione a Cagliari per domare un grosso incendio divampato in viale Elmas, in un’area di capannoni in disuso.

A bruciare soprattutto cataste di rifiuti, accumulatisi tra le strutture, da tempo rifugio per senzatetto. 

Oltre alle squadre del 115 sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha chiuso l’ingresso. 

