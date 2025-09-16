il rogo
16 settembre 2025 alle 13:45aggiornato il 16 settembre 2025 alle 13:50
Cagliari, grosso incendio tra capannoni in disuso di viale ElmasIn fiamme cataste di rifiuti. Sul posto 115 e Polizia locale
Vigili del fuoco in azione a Cagliari per domare un grosso incendio divampato in viale Elmas, in un’area di capannoni in disuso.
A bruciare soprattutto cataste di rifiuti, accumulatisi tra le strutture, da tempo rifugio per senzatetto.
Oltre alle squadre del 115 sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha chiuso l’ingresso.
© Riproduzione riservata