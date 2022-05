“Gli alberi non si tagliano ma si amano”. Questo lo slogan che ha accompagnato il sit-in ecologista andato in scena a Cagliari, cui hanno partecipato associazioni ambientaliste, movimenti e residenti preoccupati per le sorti del verde in città.

I partecipanti alla manifestazione hanno abbracciato gli alberi di viale Cimitero, lanciando dure critiche all’amministrazione comunale, per i tagli e le capitozzare degli ultimi mesi.

Preoccupazione è stata espressa per la sorte delle piante nelle aree dei cantieri della metropolitana e per le jacarande del Largo Carlo Felice: "Sono deperite - ha detto un esperto di agronomia - stanno soffrendo per le capitozzature".

Ma attenzione anche a viale Trieste: "La nostra amministrazione - ha detto Stefano Deliperi del Grig - vuole togliere una viale di Ficus per sostituirli con alberelli cinesi che non fanno ombra. Bisogna stare con gli occhi aperti".

