Cagliari, giù il velo del nuovo skatepark a Monte MixiL’inaugurazione è prevista per lunedì 20 aprile
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Da lunedì gli skater cagliaritani avranno una nuova casa. Verrà ufficialmente inaugurato il nuovo skatepark in via Pessagno nel quartiere di Monte Mixi. L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale.
Il progetto, finanziato con risorse comunali, rientra nell'ambito dell'operazione "Grande villaggio sportivo Monte Mixi”, cofinanziata dal programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020. L’impianto sarà riservato all’utilizzo con skateboard, biciclette Bmx, pattini a rotelle e rollerblade.
(Unioneonline)