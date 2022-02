Girava per strada, a Cagliari, maneggiando un coltello lungo 17 centimetri, spaventando i passanti.

Per questo, dopo ripetute segnalazioni al 112 di cittadini che temevano che la situazione potesse degenerare, sul posto – in via Roma – è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Pirri.

Per l’uomo, un 55enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è così scattata una denuncia a piede libero.

L’accusa di cui dovrà rispondere è quella di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

(Unioneonline/l.f.)

