Girava di notte, per le strade di Cagliari, in sella a uno scooter rubato. Non solo: con sé aveva numerosi arnesi da scasso. Fermato per un controllo dai carabinieri, alla fine ha rimediato una denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Si tratta di un 30enne di Cagliari. La scoperta è stata fatta dai militari della stazione di San Bartolomeo.

Gli utensili sospetti che portava con sé sono finiti sotto sequestro. Il motorino rubato, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria, una donna di 58 anni residente a Quartu Sant’Elena.

