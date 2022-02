Raffica di sanzioni della polizia locale di Cagliari contro gli incivili che sporcano le strade, in particolare nelle zone della movida.

Vigili in borghese in questi giorni hanno pattugliato piazza Sant’Eulalia, Dettori, San Sepolcro, Savoia e Aramu e le vie del quartiere Marina.

E come detto, sono scattate le multe.

Un giovane, ad esempio, dopo aver consumato del cibo da asporto, ha buttato l’involucro sul marciapiede, come se nulla fosse. Ma sono intervenuti gli agenti che lo hanno sanzionato.

Gli stessi agenti in borghese hanno accertato poi la presenza di 6 bidoni carrellati in uso nelle attività di ristorazione esposti sul suolo pubblico, al di fuori dei giorni e degli orari consentiti dal Regolamento comunale sui rifiuti e igiene urbana. Anche per i titolari dei cassonetti sono dunque scattati i provvedimenti.

Soddisfatto l'assessore Alessandro Guarracino: "Come ribadito più volte, i controlli incessanti e la tolleranza zero verso i comportamenti incivili portano a risultati concreti”.

