I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato nella canna fumaria di un ristorante in via Vico Barone Rossi.

Sul posto la squadra del distaccamento cittadino porto di Cagliari con il supporto di un'autoscala e un'autobotte, inviate dalla centrale operativa del Comando.

I Vigili del fuoco hanno spento i focolai nella canna fumaria e messo in sicurezza il locale invaso dai fumi.

Non ci sono persone coinvolte, solo lievi danni negli ambienti interni del ristorante. Il Funzionario di Guardia dei Vigili del fuoco del Comando è intervenuto per ulteriori verifiche tecniche e accertamenti.

(Unioneonline)

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