Incendio davanti alla moschea di via del Collegio a Cagliari.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace per i primi rilievi: secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe stato appiccato da ignoti che potrebbero aver utilizzato del liquido infiammabile.

Le fiamme hanno avvolto alcune fioriere in plastica lungo la strada, per poi estendersi e annerire gli ingressi dei civici vicini al luogo di culto della comunità musulmana.

Provvidenziale l’intervento dei residenti che sono riusciti a estinguere le fiamme prima ancora dell’arrivo dei Vigili del Fuoco evitando così danni ancora più gravi.

In corso le indagini da parte dell’Arma per chiarire la dinamica.

(Unioneonline/D)

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