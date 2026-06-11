Cagliari, incendio doloso davanti alla moschea di via del CollegioIndagano i carabinieri, provvidenziale l’intervento dei residenti della zona che hanno spento le fiamme prima ancora dell’arrivo del vigili del fuoco
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Incendio davanti alla moschea di via del Collegio a Cagliari.
Sul posto i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace per i primi rilievi: secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe stato appiccato da ignoti che potrebbero aver utilizzato del liquido infiammabile.
Le fiamme hanno avvolto alcune fioriere in plastica lungo la strada, per poi estendersi e annerire gli ingressi dei civici vicini al luogo di culto della comunità musulmana.
Provvidenziale l’intervento dei residenti che sono riusciti a estinguere le fiamme prima ancora dell’arrivo dei Vigili del Fuoco evitando così danni ancora più gravi.
In corso le indagini da parte dell’Arma per chiarire la dinamica.
(Unioneonline/D)